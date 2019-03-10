Выполню требования заказчика в полном объеме.
Выполню профессионально транскрибацию аудио-видеофайлов любой сложности (лекции, вебинары, семинары, судебные заседания и т.д.)в текстовый формат word или google doc, по желанию заказчика.
Работы выполню на русском языке. Отсутствие грамматических и орфографических ошибок гарантирую. Все нюансы по заказу обговариваются.
Стоимость 10руб./мин. О цене всегда можно договориться. Возможно длительное сотрудничество.
Звоните, пишите на почту: [email protected] или +79829493960 Viber WhatsApp.
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Портфолио
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