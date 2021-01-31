Ирина Сергеевна V.

Копирайтер с креативом

Я - ОБЫЧНЫЙ живой человек, постоянно развивающемся в своем любимом деле. Мне интересно изучать новые темы, развивать гибкость написания, подстраиваясь под разные стили.

Писать тексты я начала еще в возрасте 15 лет. С моим взрослением навык копирайтинга стучался в окно все чаще. И в 2020 году стала сертифицированным специалистом в данной области. Это было мое лучшее решение, совместив хобби и работу в одно.

Моя философия - это забота.

У меня нет цели продать, я подвожу клиентов к решению их болей

Не пишу как ДОЛЖНОЕ заказчику, который платит раз в месяц; а пишу для тех же ЛЮДЕЙ.

Аудитория есть самое-самое. Каждая фраза должна быть пропитана ценностью клиента для компании.

Пишу тексты для коммерческих и личных аккаунтов.

Моя сильная сторона —

я не люблю поверхностные тексты, поэтому при написании каждого материала сначала досконально изучаю тему, а потом выбираю только самое цепляющее и интересное для аудитории.

Быстро подстраиваюсь под нужный стиль, но особенно близок формат сторителлинга: могу превратить любую — даже сложную для понимания тему — в историю.

Заказчики ценят меня за атмосферность и креативный подход в моих работах.

Подробной портфолио прикрепляю.

Вы можете заказать у меня:

Личный пост - от 300 р./1000 знаков

Информационный пост - от 400 р./1000 знаков

Продающий текст - от 700 р./1000 знаков

Контент-план публикаций - 1500 р.

Оформление лендингов/SEO-копирайтинг - от 700 р./блок

Статья уникальностью от 85% - от 500 р./1000 знаков

Мне важно, чтобы ваши тексты дочитывали до конца, комментировали и цитировали.

Буду рада стать вашим копирайтером и всегда на связи в Telegram :)