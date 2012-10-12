irisseocorp

На данный момент требуется 2-3 баннера в разрешении 793px x 300px. Вот примеры как должны выглядеть баннеры: http://reger.com.ua/media/12.jpg http://reger.com.ua/media/dvr610.jpg
- Баннеры27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется изменить внешний вид 7 однотипных сайтов на Modx - цветовую схему, обои, css-эффекты. Подробнее в ICQ 409875687HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Натянуть шаблон http://templates.entheosweb.com/template_number/41277.asp на wordpress, исходники в html и psd предоставим, за подробностями в ICQ 409875687HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется программист для настройки osqa для работы с последней версией джанго 1.4.3, питон 2.7Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать 5-10 баннеров(оплата за каждый отдельно), небольшого размера, за подробностями в лс или ICQ 409875687Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать 4 баннера - взять баннеры с сайта http://www.jammer.ua/ и перерисовать под другие приборы+другой текст. Т.е. основа прежняя, просто изменить фото приборов и текст. ICQ 409875687Баннеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 20 текстов на тему GPS, о любых приборах и технологиях, которые используют эту систему навигации. Текст не менее 500 слов, нужна высокая уникальность, вполне возможен рерайт.Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо 20 статей по 500 слов на тему GPS, писать можно обо всем, что использует технологию GPS. уникальность текстов должна быть высокой, возможен хороший рерайт.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать 20 текстов по 500 слов на тему GPS. Писать можно обо всем, что использует GPS. Тексты должны быть с высокой уникальностью, возможен рерайт. ICQ для связи: 64два678379.Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать сайт на drupal, тз прилагается, детали – ICQ 779996 Оплата поэтапная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад