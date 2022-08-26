Веб-дизайн, переводы с / на английский язык

Добрый день,

Меня зовут Ирина Немич, и вот краткая информация обо мне:

Почему мне интересны переводы (в том числе технические):

- 4,5 года опыта работы в иностранных компаниях, ежедневное общение на английском языке.

- Опыт деловой переписки, составления договоров и прочей документации на английском языке.

- Ежедневное проведение интервью на английском со специалистами из нефтегазовой и промышленной сферы.

- Хорошее владение техническим английским, бизнес-английским - как в устной, так и в письменной форме.

- Английский язык на уровне Upper-intermediate.

Почему мне интересен веб-дизайн:

- Имею небольшой опыт в веб-дизайне (за плечами 2 готовых многостраничных сайта).

- Работа в сфере консалтинга научила меня вести процесс четко и профессионально, веду работу и коммуникацию максимально удобно для клиента, без "воды", что позволяет максимально быстро и качественно прийти к результату.