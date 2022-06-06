irnmitkina

Ирина irnmitkina

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Специалист по созданию контента

﻿Опыт работы в соц сетях:

  • Анализ конкурентов, формулировка позиционирования эксперта/бренда
  • Оформление профиля/сообщества (разработка фирменного стиля)
  • Техническая оптимизация (ВК - оформление разделов, подключение магазина, загрузка товаров и услуг, настройка рассылок, установка виджетов; instagram - настройка бизнес-аккаунта, создание мультиссылки с контактами)
  • Составление контент-плана
  • Редактура/написание текстов
  • Отрисовка историй, обложек постов
  • Монтаж видео, наложение субтитров
  • Загрузка постов и сториз
  • Дополнительно: сюжеты, клипы, подкасты, репортажи, беседы (ВК); рилз (instagram)
  • Настройка чат-бота
  • Оценка метрик контента
Дополнительный опыт:

  • Написание сценариев к роликам на Youtube для компании Smapse Education (в течении 1,5 лет), + делала seo-оптимизацию текстов к ним.
  • Настройка рекламы на Youtube (2020 год)
  • Настройка таргетированной рекламы во ВКонтакте (2019 год)
  • Коммуникация с блогерами (с целью коллабораций)
  • Создание лендингов (Tilda, WordPress)
  • Презентации, резюме и портфолио на заказ
  • Транскрибация аудио- и видеозаписей
Уверенный пользователь: MS Office (Word, Excel); 1C предприятие. Владею Photoshop на начальном уровне.

За 4 года работы в сфере интернет-маркетинга я приобрела разносторонний опыт. И сейчас продолжаю учиться, стремлюсь к новому опыту, не боюсь сложных проектов.Умею вести вежливый диалог и достигать взаимопонимания с заказчиком. Люблю структуризацию, иногда страдаю перфекционизмом. Быстро адаптируюсь в новой информационной среде.

Кроме того, я имею опыт работы с людьми в различных сферах: туризм, образование, гостиничный бизнес, спорт, продажи товаров и услуг.

WordPressTildaPhotoshop