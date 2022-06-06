irnmitkina

Специалист по созданию контента

﻿Опыт работы в соц сетях:

Анализ конкурентов, формулировка позиционирования эксперта/бренда

Оформление профиля/сообщества (разработка фирменного стиля)

Техническая оптимизация (ВК - оформление разделов, подключение магазина, загрузка товаров и услуг, настройка рассылок, установка виджетов; instagram - настройка бизнес-аккаунта, создание мультиссылки с контактами)

Составление контент-плана

Редактура/написание текстов

Отрисовка историй, обложек постов

Монтаж видео, наложение субтитров

Загрузка постов и сториз

Дополнительно: сюжеты, клипы, подкасты, репортажи, беседы (ВК); рилз (instagram)

Настройка чат-бота

Оценка метрик контента

Дополнительный опыт:

Написание сценариев к роликам на Youtube для компании Smapse Education (в течении 1,5 лет), + делала seo-оптимизацию текстов к ним.

Настройка рекламы на Youtube (2020 год)

Настройка таргетированной рекламы во ВКонтакте (2019 год)

Коммуникация с блогерами (с целью коллабораций)

Создание лендингов (Tilda, WordPress)

Презентации, резюме и портфолио на заказ

Транскрибация аудио- и видеозаписей

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Excel); 1C предприятие. Владею Photoshop на начальном уровне.

За 4 года работы в сфере интернет-маркетинга я приобрела разносторонний опыт. И сейчас продолжаю учиться, стремлюсь к новому опыту, не боюсь сложных проектов.Умею вести вежливый диалог и достигать взаимопонимания с заказчиком. Люблю структуризацию, иногда страдаю перфекционизмом. Быстро адаптируюсь в новой информационной среде.

Кроме того, я имею опыт работы с людьми в различных сферах: туризм, образование, гостиничный бизнес, спорт, продажи товаров и услуг.