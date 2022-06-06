irnmitkina

Специалист по созданию контента
Опыт работы в соц сетях:
- Анализ конкурентов, формулировка позиционирования эксперта/бренда
- Оформление профиля/сообщества (разработка фирменного стиля)
- Техническая оптимизация (ВК - оформление разделов, подключение магазина, загрузка товаров и услуг, настройка рассылок, установка виджетов; instagram - настройка бизнес-аккаунта, создание мультиссылки с контактами)
- Составление контент-плана
- Редактура/написание текстов
- Отрисовка историй, обложек постов
- Монтаж видео, наложение субтитров
- Загрузка постов и сториз
- Дополнительно: сюжеты, клипы, подкасты, репортажи, беседы (ВК); рилз (instagram)
- Настройка чат-бота
- Оценка метрик контента
- Написание сценариев к роликам на Youtube для компании Smapse Education (в течении 1,5 лет), + делала seo-оптимизацию текстов к ним.
- Настройка рекламы на Youtube (2020 год)
- Настройка таргетированной рекламы во ВКонтакте (2019 год)
- Коммуникация с блогерами (с целью коллабораций)
- Создание лендингов (Tilda, WordPress)
- Презентации, резюме и портфолио на заказ
- Транскрибация аудио- и видеозаписей
За 4 года работы в сфере интернет-маркетинга я приобрела разносторонний опыт. И сейчас продолжаю учиться, стремлюсь к новому опыту, не боюсь сложных проектов.Умею вести вежливый диалог и достигать взаимопонимания с заказчиком. Люблю структуризацию, иногда страдаю перфекционизмом. Быстро адаптируюсь в новой информационной среде.
Кроме того, я имею опыт работы с людьми в различных сферах: туризм, образование, гостиничный бизнес, спорт, продажи товаров и услуг.
Я против войны в Украине!