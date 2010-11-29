irusa

Ирина Онуфрийчук irusa

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Контактная информация:

e-mail:[email protected]

ICQ: 627-233-571

Образование:

2006-2011гг. Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Факультет: Компьютерных наук

Кафедра: Инженерно-компьютерной графики

Специальность: Компьютерные технологи и системы издательско-полиграфического дела

Знание ПК:

Свободное владение компьютером.

Знания: пакет Adobe, Office, Internet, HTML. . .

Знание языков:

свободное владение русским и украинским ,английский ( среднее)

Профессиональные качества:

Коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность, ответственность, внимательность.