Контактная информация:
e-mail:[email protected]
ICQ: 627-233-571
Образование:
2006-2011гг. Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Факультет: Компьютерных наук
Кафедра: Инженерно-компьютерной графики
Специальность: Компьютерные технологи и системы издательско-полиграфического дела
Знание ПК:
Свободное владение компьютером.
Знания: пакет Adobe, Office, Internet, HTML. . .
Знание языков:
свободное владение русским и украинским ,английский ( среднее)
Профессиональные качества:
Коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность, ответственность, внимательность.