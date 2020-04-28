irusik_20t

Веб-дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Ира. Я начинающий веб-дизайнер,копирайтер,но не пугайтесь слова «начинающий». Я уже прошла несколько курсов по упаковке профилей и копирайтингу.

Буду рада сотрудничеству!!!Помогу упаковать Ваш аккаунт:✅Оформление шапки профиля✅Выбор красивой аватарки✅Оформление(чек-листов,гайдов,прайсом)✅Создание креативного контента в постах и историяхПочему со мной выгодно работать? Потому что я копирайтер, дизайнер и личный ассистент в одном флаконе.❗Пишу грамотно и красиво❗Ответственно и креативно подхожу к делу❗Выполняю работу в срок❗Нахожу общий язык, чтобы максимально понимать, что Вам нужно❗Не стою на месте и постоянно обучаюсь