Всем привет) Я мама в декретном отпуску, моему сыночку 2 годика. Ищу работу на дому, поскольку хочу находиться рядом с ребенком. У меня уже есть опыт в написании различных статей, в основном о современных технологиях и программах. Примеры могу отправить. Также опыт в редактировании русскоязычных текстов, автоматически переведенных с английского языка. Имею среднее-специальное образование по специальности: администратор, агент по организации туризма, а также не оконченное высшее (2 года) по специальности: менеджмент организаций (менеджмент туризма). Грамотная русская и украинская речь, а также письменные языки: русский и украинский. Печатаю быстро. Творчески подхожу к делу, хорошо работаю с разной информацией (поиск, переработка). По жизни я ответственный и целеустремленный человек, с хорошим чувством юмора. Но главное мое качество, как по мне, это огромное желание работать и зарабатывать!