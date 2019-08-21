iryna_bokalo

Разработка сайта с чистым кодом. Современные технологии. Cms Wordpress

2+ года активного опыта работы

Frontend Developer Middle в компании astound commerce

Навыки:

- html5, css3

- tusk runners: gulp, grunt

- preprocessors: sass, less

- java script, jquery

- vsc Git

- БЕМ

- pixel perfect

- base php, mySql

- crm Salesforce

- сms Wordpress

- сms Imagecms

Руководствуюсь в работе четкими принципамы:

ДБЧО - дать больше чем ожидают в обусловленный срок

Сделать код как можно более логичным, структурированым и чистым

Не разрабатываю сайты по охоте, продаже сигарет, оружия, сайты связанные с религиозной деятельностью