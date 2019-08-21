iryna_bokalo

Разработка сайта с чистым кодом. Современные технологии. Cms Wordpress
2+ года активного опыта работы
Frontend Developer Middle в компании astound commerce
Навыки:
- html5, css3
- tusk runners: gulp, grunt
- preprocessors: sass, less
- java script, jquery
- vsc Git
- БЕМ
- pixel perfect
- base php, mySql
- crm Salesforce
- сms Wordpress
- сms Imagecms
Руководствуюсь в работе четкими принципамы:
ДБЧО - дать больше чем ожидают в обусловленный срок
Сделать код как можно более логичным, структурированым и чистым
Не разрабатываю сайты по охоте, продаже сигарет, оружия, сайты связанные с религиозной деятельностью