Закончил бакалавриат в СПбПУ. В настоящее время нахожусь в активном поиске работы, спектр поиска довольно распространненый. Умению работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объёмами информации, быстро находить качественные решения сложных задач. Сосредоточен на результате.

Высокий уровень владения ПК.

Так же занимаюсь 2D анимацией в Anime Pro Studio.

Учебу проходил в КОМПАС-3D, хорошо владею им.

Имею высокую скорость печати 450+ символов в минуту

Готов приступить к любой интересной или не очень работе.

Невероятно люблю путешествовать.