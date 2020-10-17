Закончил бакалавриат в СПбПУ. В настоящее время нахожусь в активном поиске работы, спектр поиска довольно распространненый. Умению работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объёмами информации, быстро находить качественные решения сложных задач. Сосредоточен на результате.
Высокий уровень владения ПК.
Так же занимаюсь 2D анимацией в Anime Pro Studio.
Учебу проходил в КОМПАС-3D, хорошо владею им.
Имею высокую скорость печати 450+ символов в минуту
Готов приступить к любой интересной или не очень работе.
Невероятно люблю путешествовать.
Действие аккаунта приостановлено!