isachulala

Сайты/Лендинги на Wix, Tilda и т.д. Контекстная/таргетированная реклама
Я Даша, и я делаю работу точно в срок, учитывая все ваши пожелания, качественно и ответственно.
Сделаю для Вас:
✓ Landing-page или сайт на конструкторе (wix, tilda, LP и т.д.);
✓ Контекстную рекламу (Яндекс, Google - реклама на поиске, РСЯ, КМС, ретаргетинг, ремаркетинг);
✓ Таргетированную рекламу (Вконтакте, Instagram);
✓ Выгрузку данных на Дом.Клик и Яндекс.Недвижимость (для застройщиков, новостроек и ЖК);
✓ Настрою облачную телефонию Манго офис.
При единовременном заказе 2 или более услуг действуют специальные цены.
К каждому клиенту стараюсь находить индивидуальный подход, чтобы достичь наилучшего результата и помочь в продвижении Вашего бизнеса!
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