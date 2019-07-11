isachulala

Сайты/Лендинги на Wix, Tilda и т.д. Контекстная/таргетированная реклама

Я Даша, и я делаю работу точно в срок, учитывая все ваши пожелания, качественно и ответственно.

Сделаю для Вас:

✓ Landing-page или сайт на конструкторе (wix, tilda, LP и т.д.);

✓ Контекстную рекламу (Яндекс, Google - реклама на поиске, РСЯ, КМС, ретаргетинг, ремаркетинг);

✓ Таргетированную рекламу (Вконтакте, Instagram);

✓ Выгрузку данных на Дом.Клик и Яндекс.Недвижимость (для застройщиков, новостроек и ЖК);

✓ Настрою облачную телефонию Манго офис.

При единовременном заказе 2 или более услуг действуют специальные цены.

К каждому клиенту стараюсь находить индивидуальный подход, чтобы достичь наилучшего результата и помочь в продвижении Вашего бизнеса!