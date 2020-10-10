Опытработы, проекты :
-волонтерскоедвижение «Комек»
-ассистент-помощникв университете Сулеймана Демиреля
-переводчик-волонтермеждународной выставки «Bolashaq International Fair»
-переводчик-волонтервыставки «Education USA»
-куратор старших классов (for secondary) «Galaxy International School»
Навыки, владение языками:
-русский язык (в совершенстве)
-казахский язык (в совершенстве)
-английский язык (upper intermediate)
-турецкий язык (level C1 yüksek seviye)
-узбекский язык (родной язык, разговорный)
-французский язык (level B1)
-отличное владение CAT tools приложениями перевода текстов
-опыт работы в сфере синхронного перевода
-отличное владение грамматикой обеих языков
-оформление текстов,исправление ошибок
-своевременное выполнение заданий