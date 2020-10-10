isaeeva4

Зухра isaeeva4

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
переводчик-фрилансер

Опытработы, проекты  :

 

-волонтерскоедвижение «Комек»

-ассистент-помощникв университете Сулеймана Демиреля

-переводчик-волонтермеждународной выставки «Bolashaq International Fair»

-переводчик-волонтервыставки «Education USA»

-куратор старших классов (for secondary) «Galaxy International School»

 

Навыки, владение языками:

 

-русский язык        (в совершенстве)

-казахский язык    (в совершенстве)

-английский язык (upper intermediate)

-турецкий язык     (level C1 yüksek seviye)

-узбекский язык    (родной язык, разговорный)

-французский язык (level B1)

 

-отличное владение CAT tools приложениями перевода текстов

-опыт работы в сфере синхронного перевода

-отличное владение грамматикой обеих языков

-оформление текстов,исправление ошибок

-своевременное выполнение заданий  

 

 