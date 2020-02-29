специалист в интернет-рекламе РСЯ

Как я могу Вам помочь:

Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения.

Предоставлю несколько способов улучшить ваше предложение и сайт.

Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту/ услуге.

Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен для тестового запуска рекламы (чтобы увидеть, во сколько будет обходиться 1 продажа или заказ).

Настрою рекламную кампанию в Рекламной Сети Яндекс за 2-3 дня.

Проведу первоначальную оптимизацию рекламы.

Стоимость моих услугруб.