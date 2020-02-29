специалист в интернет-рекламе РСЯ
Как я могу Вам помочь:
- Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения.
- Предоставлю несколько способов улучшить ваше предложение и сайт.
- Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту/ услуге.
- Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен для тестового запуска рекламы (чтобы увидеть, во сколько будет обходиться 1 продажа или заказ).
- Настрою рекламную кампанию в Рекламной Сети Яндекс за 2-3 дня.
- Проведу первоначальную оптимизацию рекламы.
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