isaeva-mb

Мария Исаева isaeva-mb

 
41 годРоссия/Ульяновск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
специалист в интернет-рекламе РСЯ

Как я могу Вам помочь:

  • Сделаю маркетинговый аудит вашего предложения.
  • Предоставлю несколько способов улучшить ваше предложение и сайт.
  • Оценю конкуренцию в рекламе по вашему продукту/ услуге.
  • Рассчитаю минимальный бюджет, который нужен для тестового запуска рекламы (чтобы увидеть, во сколько будет обходиться 1 продажа или заказ).
  • Настрою рекламную кампанию в Рекламной Сети Яндекс за 2-3 дня.
  • Проведу первоначальную оптимизацию рекламы.
Стоимость моих услуг 1500 руб.
Рекламная кампания