SEO оптимизатор

Занимаюсь seo продвижением более года. За моими плечами такие сайты как:

emkostiplastikov.ru занимался им с нуля, работа: внутренняя оптимизация текстов, мета тегов, внешняя оптимизация ручное размещение ссылок по профилям и написание статей для других ресурсов со ссылкой на сайт. Результат: в яндекс регион Россия, по запросу пожарные резервуары, частотностью запроса в 7451 в месяц, 10 +-5 место через год работы.

basseinomsk.ru занимался им после полугода его жизни, позиций даже по Омску не было, работа: написание мной 10 статей, оптимизация старых текстов, внешняя оптимизация. Результат: в яндекс омск по запросу строительство бассейнов частотностью запроса в 15000 в месяц 1 +-5 место после 3 месяцев работы.

Далее все то же самое, перечислю результаты:

basseinastana.kz мой первый сайт. результаты: яндекс казахстан год назад по запросу бассейн, оборудование для бассейна 1+-5 место,

shevrons.ru яндекс россия по запросу нашивки ржд частотностью запроса в 389 в месяц 4+-5 место. Работал с ним 3 месяца, настроил Яндекс Кассу (после моего ухода убрали), результаты: появились звонки и заказы по 2-5 человек в день.