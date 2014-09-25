Юрист-хозяйственник

Опыт работы

Юрист

Июнь 2014 – по настоящее время

ООО «Торговый дом «Балтиккабель» (Московская область, г. Одинцово)

- гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, договорная работа, корпоративное право, юридическое обслуживание хозяйственной деятельности по реализации кабельно-проводниковой продукции, разработка юридических схем оптимизации деятельности предприятия, организация юридической работы предприятия «с нуля».

Контактная информация работодателя для получения рекомендаций:

Полтавцев Руслан Александрович, генеральный директор ООО «ТД «Балтиккабель» , тел. (499) 550-08-52.

Начальник юридического отдела

Июнь 2010 – июнь 2014

Группа компаний (ООО «Мастер-Кабель Украина», ООО «Интерэлектро-2010», ЧП «Мастер-Кабель», ООО «Кабель Групп», ООО «Пласт-Кабель», ООО «Мастер-Кабель Монтаж», Физическое лицо-предприниматель Егурнов Д.А., Физическое лицо-предприниматель Чеховский А.В., г. Макеевка, Донецкая область, Украина; завод по производству кабельно-проводниковой продукции, строительно-монтажное предприятие, предприятия оптовой торговли кабельно-проводниковой продукцией.

Должностные обязанности:

- гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, претензионно-исковая работа, договорная работа (более 3 тыс. действующих договоров), корпоративное право, работа с разрешительной системой, в т.ч. получение разрешений на начало работ, строительных лицензий, регистрация знаков для товаров и услуг (товарных знаков), участие в проверках хозяйственной деятельности предприятия;

- юридическое обслуживание хозяйственной деятельности по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции, оказанию услуг монтажа, оптовой торговле кабельно-проводниковой продукцией;

- разработка юридических схем оптимизации деятельности группы предприятий;

- заключение кредитных договоров, договоров залога, овердрафтного кредитования, поручительства и других договоров, связанных с осуществлением кредитования;

- сопровождение ВЭД (импорт: Россия, Грузия, Европа, Китай, Средняя Азия; экспорт: Россия, Молдова), подготовка документации в области сертификации поставляемой продукции для экспорта и импорта, получение деклараций соответствия техническим регламентам импортируемой продукции на территории Украины и РФ, работа в паре с брокером (подготовка пакета документов для таможенной очистки товаров);

- подготовка документации для участия в тендерах и конкурсах на поставку продукции и выполнению строительно-монтажных работ, успешный опыт обжалования решений тендерного комитета в Антимонопольном комитете (http://forbes.ua/news/1346060-energoatom-snova-pokupaet-kabel-po-zavyshennoj-cene);

- юридическое сопровождение создания и хозяйственной деятельности филиалов в г. Киеве, Хмельницком (Украина);

- руководство юридическим отделом (в подчинении 2 человека, cоздание юридической службы «с нуля»).

Контактная информация работодателя для получения рекомендаций:

Елена Кияшкина, декларант ООО «Мастер-Кабель Украина», тел. +38 (050) 236-79-18;

Сайт: http://master-cable.com.ua

Юрист

Июль 2008- июнь 2014 г.

ООО «РЕД ГРУПП», г. Донецк. Полиграфия, дизайн, рекламная компания.

Должностные обязанности:

Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, претензионно-исковая работа, договорная работа, корпоративное право.

Контактная информация работодателя для получения рекомендаций:

Максим Коротич, директор ООО «РЕД ГРУПП», тел. +38 (050) 478-54-50.

Юрист

2006 – июнь 2014 г. (удаленная работа)

Физическое лицо-предприниматель Третьяков Сергей Викторович, г. Донецк. Региональное представительсто по оптовой и розничной торговле чайно-кофейной продукцией.

Регистрация товарных знаков, договорная работа, регистрация штрих-кодов, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности.

Контактная информация работодателя для получения рекомендаций:

Третьяков Сергей Викторович, физическое лицо-предприниматель. Тел. +38 (050) 050-53-58.

Специалист по регистрации знаков для товаров и услуг (товарных знаков)

Январь 2007- июнь 2014 г. (удаленная работа)

Регистрация товарных знаков на территории Украины.

Юрист

Март 2008 — Июнь 2010

Рекламная группа THEMOST (ООО «МОСТ ГРУПП», ООО «ТПФ «Кабрио», ООО «Эмоушен Лаб», ООО «Ивент Бокс», ФЛП Шапошник А.В., ФЛП Акаева Т.Ш., г. Донецк, Украина. Рекламная компания, типография, оптовая торговля.

Должностные обязанности:

Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, претензионно-исковая работа, договорная работа, корпоративное право, юридическое обслуживание типографии, в т.ч., взаимодействие с государственными органами.

Юрист в одном лице.

Контакты с работодателем для получения рекомендаций:

Евгения Левчицкая, директор ООО «Эмоушен Лаб», тел. +38 (067) 543-43-10;

Юлия Садекова, главный бухгалтер ООО «МОСТ ГРУПП», тел +38 (050) 985-86-56;

Александр Кудерко, директор ООО «МОСТ ГРУПП», тел. + 38 (095)209-65-39.

Юрист

Март 2007- Июль 2008 (удаленная работа)

ЧП «Элитэкономстрой», г. Донецк, Украина. Строительная компания

Должностные обязанности:

Гражданское, хозяйственное законодательство, договорная работа, корпоративное право.

Юрист в одном лице.

Контакты с работодателем для получения рекомендаций:

Александр Саенко, коммерческий директор ЧП «Элитэкономстрой», тел. +38 (099) 475-55-16

Юрист

Январь 2007- Февраль 2008

Рекламная компания PULSE PROGRESSIVE COMPANY, г. Донецк, Украина. Рекламная компания.

Должностные обязанности:

Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, защита права интеллектуальной собственности, корпоративное право.

Юрист в одном лице.

Контакты с работодателем для получения рекомендаций:

Юлия Коновалова, арт-директор ООО «Пульс Прогрессив Компани», тел. +38 (067) 625-37-91.

ЮРИСТ

Апрель 2007 – Ноябрь 2007 (удаленная работа по совместительству)

ПАО «АКБ «Капитал»

Должностные обязанности: сопровождение сделок банка с юридическими и физическими лицами, претензионно-исковая работа, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности банка, регистрация филиалов, перерегистрация, обучение юриста банка, работающего на постоянной основе.

Ведущий юрисконсульт

Июль 2002 — Январь 2007

ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", г. Донецк. Теплоснабжающая организация областного значения.

Должностные обязанности:

Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, представительство в суде, вопросы коммунальной собственности.

Работа в команде, повышения: юрисконсульт 2 кат, юрисконсульт 1 кат, ведущий юрисконсульт.

Контакты с работодателем для получения рекомендаций:

Елена Коржова, начальник юридического отдела, тел. +38 (062) 334-04-32.

Юрист, помощник арбитражного управляющего

Январь 2001 — Июль 2002

ООО "Юрэкс-консалтинг", г. Донецк, Украина. Экспертно-юридическая фирма.

Должностные обязанности:

Гражданское, хозяйственное, трудовое законодательство, законодательство в сфере банкротства.

Контакты с работодателем для получения рекомендаций:

Сергей Колексников, директор ООО «Юрэкс-Консалтинг», тел. +38 (062) 385-80-84.

Образование:

Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина. Уровень образования: Высшее. Факультет: Экономико-правовой. Специальность: Правоведение. (1996 г.- 2002 г.)

Стажировка в Донецкой торгово-промышленной палате по регистрации товарных знаков (2007 г.)

Самообразование по сравнительному анализу отличий украинского и российского законодательства (2013-2014 г).

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь (MS Windows, MS Office, MacOS), Liga, Гарант, Консультант Плюс: Закон.

Владение языками

Английский язык – работа с договорами.

Украинский – свободно.

Греческий – по словарем.

Личные качества:

Ответственность, умение согласованно работать в команде, нацеленность на результат, способность управлять без создания конфликтных ситуаций и поддержанием командного духа, трудолюбие, внимательность, быстрая обучаемость, стремление к профессиональному росту, системный подход к решению задач различной сложности, ориентация на результат.

Дополнительная информация

Знание 1С Предприятие 7.0, 8.0.