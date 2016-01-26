Александр Андрианов iscander1992iscander1992
31 годУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Front-end developer
Навыки работы:- HTML5 и CSS3 (LESS);
- Адаптивная, валидная, кросс-браузерная верстка;
- Использую – Grunt или Gulp;
- JavaScript и jQuery (AJAX);
- Bootstrap;
- Система контроля версии Git;
- Знание Adobe Photoshop - начальный уровень;
- PHP и MySQL - начальный уровень;
- Wordpress - начальный уровень.
Владение языками:
- Английский - средний уровень;
- Русский - высокий уровень;
- Украинский - высокий уровень.
Личные качества:
Целеустремленность, ответственность, стремление к профессиональному росту, готов учиться.