iscander1992

Александр Андрианов iscander1992

 
31 годУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Front-end developer

Навыки работы:

- HTML5 и CSS3 (LESS);

- Адаптивная, валидная, кросс-браузерная верстка;

- Использую – Grunt или Gulp;

- JavaScript и jQuery (AJAX);

- Bootstrap;

- Система контроля версии Git;

- Знание Adobe Photoshop - начальный уровень;

- PHP и MySQL - начальный уровень;

- Wordpress - начальный уровень.

Владение языками:

- Английский - средний уровень;

- Русский - высокий уровень;

- Украинский - высокий уровень.

Личные качества:

Целеустремленность, ответственность, стремление к профессиональному росту, готов учиться.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLBootstrapjQueryAjaxGulpPhotoshopGit