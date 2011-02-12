iscusdobiv

Люди, сумевшие добиться успеха, обычно не спешат делиться своими секретами - по той простой причине, что никаких особых секретов у них нет. Если внимательнее присмотреться к тем, чьи улыбающиеся лица смотрят на нас с обложек глянцевых журналов, становится ясно, что это очень разные люди, сильно отличающиеся друг от друга. Не существует каких-то особых качеств, которые были бы присущи им всем и которые и нам, вероятно, следовало бы в себе развить, чтобы последовать их примеру.