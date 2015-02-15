isergeeva82

Наша компания находится более двух лет на рынке образовательных услуг. Мы приглашаем

к сотрудничеству профессиональных авторов, преподавателей, аспирантов, а также

студентов выпускных курсов с высокой успеваемостью из разных городов.

Сотрудничество с нашей Компанией сможет стать для Вас, как основной работой, так и

подработкой. Это зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить нашему с

Вами сотрудничеству.

Требования

- высокие академические знания по своему профилю;

- опыт работы от года;

- ответственный подход к работе и исполнительность;

- пунктуальность.

Обращайтесь за подробностями, вышлем условия сотрудничества и анкету для заполнения.