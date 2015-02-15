isergeeva82

Наша компания находится более двух лет на рынке образовательных услуг. Мы приглашаем
к сотрудничеству профессиональных авторов, преподавателей, аспирантов, а также
студентов выпускных курсов с высокой успеваемостью из разных городов.
Сотрудничество с нашей Компанией сможет стать для Вас, как основной работой, так и
подработкой. Это зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить нашему с
Вами сотрудничеству.
Требования
- высокие академические знания по своему профилю;
- опыт работы от года;
- ответственный подход к работе и исполнительность;
- пунктуальность.
Обращайтесь за подробностями, вышлем условия сотрудничества и анкету для заполнения.
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