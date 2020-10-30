Инженер с 15 летним стажем работы в западных компаниях. Сложные технические переводы с английского на русский и с русского на английский

Инженер с 15 летним стажем работы в западных компаниях.

С данным сайтом никогда дела не имел, поэтому:

На данный момент:

Сложные технические переводы с английского на русский и с русского на английский

Позже:

Генерация технических идей и концепций.

Проектирование различных узлов и агрегатов любой сложности.

Трёхмерное моделирование деталей и сборок в системах типа Solidworks, Catia и др.

Расчеты на прочность в ручную и методом конечных элементов.

Компьютерная симуляция процессов аэродинамики и динамики жидкости

Инженерные расчеты.

Создание полного пакета конструкторской документации под ключ и др.