Инженер с 15 летним стажем работы в западных компаниях. Сложные технические переводы с английского на русский и с русского на английский
Инженер с 15 летним стажем работы в западных компаниях.
С данным сайтом никогда дела не имел, поэтому:
На данный момент:
Сложные технические переводы с английского на русский и с русского на английский
Позже:
Генерация технических идей и концепций.
Проектирование различных узлов и агрегатов любой сложности.
Трёхмерное моделирование деталей и сборок в системах типа Solidworks, Catia и др.
Расчеты на прочность в ручную и методом конечных элементов.
Компьютерная симуляция процессов аэродинамики и динамики жидкости
Инженерные расчеты.
Создание полного пакета конструкторской документации под ключ и др.