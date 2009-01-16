E-mail: [email protected]
Образование: Казанский Государственный Университет
специальность: практический психолог
Тема итоговой работы: «Психология рекламы»
Профессиональный опыт:
Октябрь/2004 – настоящее время
ИД «Сити-Пресс», г. Казань
Журнал «Выбирай» - сетевой путеводитель по объектам досуга и развлечений.
заместитель главного редактора
Май 2006 – настоящее время:
Студия дизайна Александра Каждана, г. Казань
копирайтер
разработка рекламного текста, названия.
Август 2005 – май 2006
Сетевой рекламный журнал «Ва-банк бизнес», г. Казань
копирайтер, журналист
Сентябрь/2004 – Октябрь/2004
Журнал «Я покупаю» - сетевой рекламный гид, г. Казань
копирайтер, журналист
Апрель/2003 – Сентябрь/2003 Сайт клуба «СтанцЫя», г. Казань
журналист, фотограф
Май/2003 – Сентябрь/2003
Радио «Настроение», г. Казань
копирайтер
разработка идеи и сценария рекламного ролика
Май 2002-Январь 2003
Рекламное Бюро «Ольга», г. Санкт-Петербург
копирайтер
Владение иностранными языками: английский (разговорный, чтение, письмо); татарский (со словарем).
Навыки работы с компьютером: Windows, internet.
Опыт руководства. Опыт преподавания.
Увлечения: ребенок, профессиональная и художественная литература, психология, активный отдых.