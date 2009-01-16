ishmaya

Майя Ишметова ishmaya

 
45 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Копирайтер рерайтер журналист

E-mail: [email protected]

Образование: Казанский Государственный Университет

специальность: практический психолог

Тема итоговой работы: «Психология рекламы»

Профессиональный опыт:

Октябрь/2004 – настоящее время

ИД «Сити-Пресс», г. Казань

Журнал «Выбирай» - сетевой путеводитель по объектам досуга и развлечений.

заместитель главного редактора

Май 2006 – настоящее время:

Студия дизайна Александра Каждана, г. Казань

копирайтер

разработка рекламного текста, названия.

Август 2005 – май 2006

Сетевой рекламный журнал «Ва-банк бизнес», г. Казань

копирайтер, журналист

Сентябрь/2004 – Октябрь/2004

Журнал «Я покупаю» - сетевой рекламный гид, г. Казань

копирайтер, журналист

Апрель/2003 – Сентябрь/2003 Сайт клуба «СтанцЫя», г. Казань

журналист, фотограф

Май/2003 – Сентябрь/2003

Радио «Настроение», г. Казань

копирайтер

разработка идеи и сценария рекламного ролика

Май 2002-Январь 2003

Рекламное Бюро «Ольга», г. Санкт-Петербург

копирайтер

Владение иностранными языками: английский (разговорный, чтение, письмо); татарский (со словарем).

Навыки работы с компьютером: Windows, internet.

Опыт руководства. Опыт преподавания.

Увлечения: ребенок, профессиональная и художественная литература, психология, активный отдых.