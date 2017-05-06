Добрый день.Фриланс услуги. Выплнениие 80 000 знаков в день
Добрый день.
Принимаем заказы на написание текстов от 80 000 символов в день,
работает над заказами слаженная бригада креативщиков. Претензии по
работам принимаем и исправляем в течение 5 рабочих дней после сдачи
готового материала.
Опыт в области контента сайтов три года.
Уверены что наше сотрудничество продвинет Вас на новый уровень
продаж и поможет перспективному росту Вашей компании.
Цена за 1000 символов без пробелов:
SEO копирайтинг (с вставкой ключевых слов)– 150р
Копирайтинг 1000 бп - 100 р
Рерайтинг – 60р
По вопросам сотрудничества связываться через:
Аккаунт
ICQ 379044581
E-mail [email protected]
Спасибо за внимание. Буду ждать от Вас ответа
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Инфо117 просмотров