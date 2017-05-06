Добрый день.Фриланс услуги. Выплнениие 80 000 знаков в день

Добрый день.

Принимаем заказы на написание текстов от 80 000 символов в день,

работает над заказами слаженная бригада креативщиков. Претензии по

работам принимаем и исправляем в течение 5 рабочих дней после сдачи

готового материала.

Опыт в области контента сайтов три года.

Уверены что наше сотрудничество продвинет Вас на новый уровень

продаж и поможет перспективному росту Вашей компании.

Цена за 1000 символов без пробелов:

SEO копирайтинг (с вставкой ключевых слов)– 150р

Копирайтинг 1000 бп - 100 р

Рерайтинг – 60р

По вопросам сотрудничества связываться через:

Аккаунт

ICQ 379044581

E-mail [email protected]

Спасибо за внимание. Буду ждать от Вас ответа