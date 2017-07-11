Ответственная и коммуникабельная. Стараюсь выполнять заказы в кратчайшие сроки.
Знание Word, Excel, PowerPoint, Photoshop.
Свободное и уверенное пользование ПК.
Быстрая и грамотная печать.
Знание английского языка.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Светлана сделала задачу быстро и аккуратно. Учла все замечания. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Павел всегда был на связи, поэтому проблем никаких не возникло во время выполнения заказа. Советую в качестве заказчика.