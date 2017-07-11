isinorog

Светлана isinorog

 
27 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Ответственная и коммуникабельная. Стараюсь выполнять заказы в кратчайшие сроки. 

Знание Word, Excel, PowerPoint, Photoshop.

Свободное и уверенное пользование ПК. 

Быстрая и грамотная печать. 

Знание английского языка.

PowerPointPhotoshop
Отзывы заказчиков
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Транскрибировать 6 минут видео
Светлана сделала задачу быстро и аккуратно. Учла все замечания. Рекомендую к сотрудничеству
Павел всегда был на связи, поэтому проблем никаких не возникло во время выполнения заказа. Советую в качестве заказчика.
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