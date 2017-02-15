iska-irina

Переводчик.Немецкий,английский язык.

Переводчик

Ф.И.О.: Искакова Ирина Николаевна.

Дата рождения: 13.03.80

сотовый: 89829238334

Е-mail: [email protected]

Образование: 1997-2002 Педагогический Институт в Ишиме,Тюменской области. Факультет Романо-Германской Филологии. Основной язык -

немецкий, второй язык-английский. Диплом

с отличием. Владение немецким языком в совершенстве, английским языком -

хорошо.

Опыт работы: перевожу для частных лиц и организаций, школьников, студентов, абитуриентов и аспирантов тексты любой

тематики и специфики.

Предпочтительны следующие тематики:

- Деловая корреспонденция, личная переписка.

- Договора, бизнес-планы, различная документация компаний.

- Официальные документы, юридические,экономические тексты.

- Резюме, сопроводительные, рекомендательные письма,

документы об образовании (аттестаты, дипломы,сертификаты).

- Медицина, фармакология, биология,юриспруденция.

-Художественная литература,научно- популярные статьи.

Скорость перевода: 5-7 страниц вдень, возможно выполнение срочных переводов. Стоимость перевода (1800 знаков с пробелами — от 180 рублей).

Компьютерные программы: Word. Программыпереводчики: Trados. Круглосуточный доступ к Интернету.

О себе: Отношусь к работе с полной ответственностью, выполняю взятые на себя обязательства в полном объеме,

гарантирую быстроту и качество перевода. Буду рада сотрудничеству.Выполню пробный перевод.