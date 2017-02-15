iska-irina

Переводчик
Ф.И.О.: Искакова Ирина Николаевна.
Дата рождения: 13.03.80
сотовый: 89829238334
Е-mail: [email protected]
Образование: 1997-2002 Педагогический Институт в Ишиме,Тюменской области. Факультет Романо-Германской Филологии. Основной язык -
немецкий, второй язык-английский. Диплом
с отличием. Владение немецким языком в совершенстве, английским языком -
хорошо.
Опыт работы: перевожу для частных лиц и организаций, школьников, студентов, абитуриентов и аспирантов тексты любой
тематики и специфики.
Предпочтительны следующие тематики:
- Деловая корреспонденция, личная переписка.
- Договора, бизнес-планы, различная документация компаний.
- Официальные документы, юридические,экономические тексты.
- Резюме, сопроводительные, рекомендательные письма,
документы об образовании (аттестаты, дипломы,сертификаты).
- Медицина, фармакология, биология,юриспруденция.
-Художественная литература,научно- популярные статьи.
Скорость перевода: 5-7 страниц вдень, возможно выполнение срочных переводов. Стоимость перевода (1800 знаков с пробелами — от 180 рублей).
Компьютерные программы: Word. Программыпереводчики: Trados. Круглосуточный доступ к Интернету.
О себе: Отношусь к работе с полной ответственностью, выполняю взятые на себя обязательства в полном объеме,
гарантирую быстроту и качество перевода. Буду рада сотрудничеству.Выполню пробный перевод.