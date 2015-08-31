iskender_morales

Опыт работы разработке более 3-х лет.
Основные работы c сайтами известных компаний(людей):
www.bookclub.ua, www.garia.com.ua, www.greenmotors.com.ua, www.goloburda.com.ua
· фронт и админ часть
· создал систему триггерных (автоматических в ответ на событие на сайте) рассылок компании «Клуб Семейного Досуга».
· сверстал массу шаблонов для системы маркетинговых рассылок
· внедрил скрипты по обмену данными между CMS и внешней базой данных (обновление баз данных CMS на основании изменённых данных вCRM и наоборот передача данных для update в CRM)
· принял активное непосредственное участие в верстке шаблонов страниц сайта после утверждения нового клубного бренда
Ключевые навыки:
· PHP +MySQL;
· HTML+CSS(cross,responsive);
· jQuery, AJAX;
· framework hMVC Kohana3
foundation