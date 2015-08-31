iskender_morales

Александр Мищенко iskender_morales

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
web developer

Опыт работы разработке более 3-х лет.

Основные работы c сайтами известных компаний(людей):

 www.bookclub.uawww.garia.com.uawww.greenmotors.com.uawww.goloburda.com.ua

·        фронт и админ часть

·        создал систему триггерных (автоматических в ответ на событие на сайте) рассылок компании «Клуб Семейного Досуга».

·        сверстал  массу  шаблонов для системы маркетинговых рассылок

·        внедрил скрипты по обмену данными между CMS и внешней базой данных (обновление баз данных CMS на основании изменённых данных вCRM и наоборот передача данных для update в CRM)

·        принял активное непосредственное участие в верстке шаблонов страниц сайта после утверждения нового клубного бренда

Ключевые навыки:

·        PHP +MySQL;

·        HTML+CSS(cross,responsive);

·        jQuery, AJAX;

·        framework hMVC Kohana3

﻿foundation