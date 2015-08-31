iskender_morales

web developer

Опыт работы разработке более 3-х лет.

Основные работы c сайтами известных компаний(людей):

www.bookclub.ua, www.garia.com.ua, www.greenmotors.com.ua, www.goloburda.com.ua

· фронт и админ часть

· создал систему триггерных (автоматических в ответ на событие на сайте) рассылок компании «Клуб Семейного Досуга».

· сверстал массу шаблонов для системы маркетинговых рассылок

· внедрил скрипты по обмену данными между CMS и внешней базой данных (обновление баз данных CMS на основании изменённых данных вCRM и наоборот передача данных для update в CRM)

· принял активное непосредственное участие в верстке шаблонов страниц сайта после утверждения нового клубного бренда

Ключевые навыки:

· PHP +MySQL;

· HTML+CSS(cross,responsive);

· jQuery, AJAX;

· framework hMVC Kohana3

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