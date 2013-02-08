iskorka42

Ирина iskorka42

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Спичрайтинг, нейминг, слоганы, статьи - оперативно, грамотно, ответственно.

Здравствуйте, друзья!

Требуется качественный текст? Буду рада написать его для Вас!

Обладаю способностью - сделать из скучного официоза человечное обращение.

Неограниченное число творческих идей для текстов любого объема и содержания (за исключением технических).

+7 (950) 596-72-50

[email protected]

Копирайтинг
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от $5
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Нейминг и Слоганы
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Редактирование и Корректура
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от $5
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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от $3
от 1 дня
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