iskorkadea

Добрый день! Группа в контакте, сейчас там чуть больше 500 участников, хотелось бы за месяц добавить в группу 3000 - реальных пользователей. Необходимо соблюдать критерии: не более 170-190 подписчиков в день, добавлять пользователей живущих в городе ...