iskorkadea

Екатерина Даниленко iskorkadea

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавление подписчиков в группу

    Группа в контакте, сейчас там чуть больше 500 участников, хотелось бы за месяц добавить в группу 2000 - реальных пользователей. Необходимо соблюдать критерии: не более 170-190 подписчиков в день, добавлять пользователей живущих в городе - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление подписчиков в вк

    Добрый вечер! Группа в контакте, сейчас там чуть больше 500 участников, хотелось бы за месяц добавить в группу 2000 - реальных пользователей. Необходимо соблюдать критерии: не более 170-190 подписчиков в день, добавлять пользователей живущих в городе ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление подписчиков в вк

    Добрый день! Группа в контакте, сейчас там чуть больше 500 участников, хотелось бы за месяц добавить в группу 3000 - реальных пользователей. Необходимо соблюдать критерии: не более 170-190 подписчиков в день, добавлять пользователей живущих в городе ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подписчики в группу в вк

    Добрый вечер! Группа в контакте, сейчас там чуть больше 500 участников, хотелось бы за месяц добавить в группу 5000 - реальных пользователей. Необходимо соблюдать критерии: не более 170-190 подписчиков в день, добавлять пользователей живущих в городе ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад