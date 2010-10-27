Ирина Сокольцова iskra201085iskra201085
38 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Ищу работу наборщика текстов/контент-менеджера/рерайтера
Ищу работу наборщика текстов/контент-менеджера/рерайтера. Свободный доступ в Интернет. Свободное время 4-6 часов в день. Владение ПК. офисных программ, Интернета на уровне продвинутого пользователя, высшее образование в сфере компьютерных технологий. Ответственная, пунктуальная, имею желание работать и развиваться.
Наполнение сайтов
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от $2
от 3 дней
#2304
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#2965