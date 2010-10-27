Ищу работу наборщика текстов/контент-менеджера/рерайтера

Ищу работу наборщика текстов/контент-менеджера/рерайтера. Свободный доступ в Интернет. Свободное время 4-6 часов в день. Владение ПК. офисных программ, Интернета на уровне продвинутого пользователя, высшее образование в сфере компьютерных технологий. Ответственная, пунктуальная, имею желание работать и развиваться.