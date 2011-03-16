Разработчик приложений для iphone

Виноградов Сергей Владимирович, мне 27 лет, женат, детей пока нет. Живу и

работаю в России в городе Челябинск. Я профессиональный программист и внедренец

систем управлением производством (ERP) на платформе 1С Предприятие. По данной

специальности работаю пятый год и могу без ложной скромности сказать, что был

практически на всех типах и видах внедрения данных систем. Наряду с платформой

1С Предприятие также работал с c++, sql, Delphi, pascal, fortran.

Относительно недавно, в

связи с бурным развитием технологий мобильных платформ, - в поле моих интересов

попала разработка приложений для мобильных платформ. На данный момент изучаю

Objective-C в применении к разработке приложений для iPhone/iPad/iPod.

Пока что читаю «Cookbook» и тд и

выполняю примеры из интернета, тестовые задания, первые проекты. Хочу стать профессиональным разработчиком.

Предлагаю свою кандидатуру на вакансию программиста iOS. Поначалу, возможно,

буду работать не так быстро, как уже состоявшиеся специалисты и буду спрашивать

очевидные вещи – но это ненадолго.

В моих планах на среднесрочную перспективу (полгода – год) стоит смена страны

жительства – поэтому ищу удаленную работу на полный рабочий день. Смена города

жительства также возможна.