Виноградов Сергей Владимирович, мне 27 лет, женат, детей пока нет. Живу и
работаю в России в городе Челябинск. Я профессиональный программист и внедренец
систем управлением производством (ERP) на платформе 1С Предприятие. По данной
специальности работаю пятый год и могу без ложной скромности сказать, что был
практически на всех типах и видах внедрения данных систем. Наряду с платформой
1С Предприятие также работал с c++, sql, Delphi, pascal, fortran.
Относительно недавно, в
связи с бурным развитием технологий мобильных платформ, - в поле моих интересов
попала разработка приложений для мобильных платформ. На данный момент изучаю
Objective-C в применении к разработке приложений для iPhone/iPad/iPod.
Пока что читаю «Cookbook» и тд и
выполняю примеры из интернета, тестовые задания, первые проекты. Хочу стать профессиональным разработчиком.
Предлагаю свою кандидатуру на вакансию программиста iOS. Поначалу, возможно,
буду работать не так быстро, как уже состоявшиеся специалисты и буду спрашивать
очевидные вещи – но это ненадолго.
В моих планах на среднесрочную перспективу (полгода – год) стоит смена страны
жительства – поэтому ищу удаленную работу на полный рабочий день. Смена города
жительства также возможна.