Информатик-аналитик, дизайнер
Высшее образование, Российский государственный гумманитарный университет г.Москва, информатик-аналитик
опыт в гейм-индустрии, вэб-дизайне.
сейчас работаю в Республиканском центре эстетического воспитания детей Министерства образования и науки Республики Бурятия дизайнером, разрабатываю эскизы и печатаю дипломы, благодарственные письма, грамоты, афиши, баннеры, пригласительные, билеты, плакаты, постеры, буклеты, визитки, логотипы и прочую полиграфию.
помимо разрабатываю дизайны сайтов, вот пара из них:
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1992
есть опыт программирования игры жанра квест под предприятие.
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