Информатик-аналитик, дизайнер

Высшее образование, Российский государственный гумманитарный университет г.Москва, информатик-аналитик

опыт в гейм-индустрии, вэб-дизайне.

сейчас работаю в Республиканском центре эстетического воспитания детей Министерства образования и науки Республики Бурятия дизайнером, разрабатываю эскизы и печатаю дипломы, благодарственные письма, грамоты, афиши, баннеры, пригласительные, билеты, плакаты, постеры, буклеты, визитки, логотипы и прочую полиграфию.

помимо разрабатываю дизайны сайтов, вот пара из них:

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=1992

multiki2006.narod.ru

есть опыт программирования игры жанра квест под предприятие.