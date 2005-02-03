Аранжировщик и звукорежиссёр

Я занимаюсь написанием и сведением аудио-дорожек с нуля под заказ или могу продать готовую работу за фиксированную стоимость.

Опыт: более трёх лет.

Я работаю в современных стилях и жанрах: поп, лирика, трэп и его ответвления (такие как uk drill, hyperpop, detroit и т.д), а так-же хип-хоп старого типа.

Есть много людей, которые уже поработали со мной и все возвращаются за ещё одним качественным треком.