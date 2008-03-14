Я не занимаюсь исключительно фри-ленсом, у меня есть и основная работа со свободным графиком.

Основная зарплата меня на данный момент вполне устраивает, поэтому я не заламываю цены на фри-ленс заказах.

Основная моя специализация -- верстка и дизайн многостраничной книжно-журнальной продукции.

Однако человек не может достичь профессионализма в одной области не изучая при этом другие области деятельности, как например верстальщик не сможет сделать качественную верстку не имея при этом под рукой дизайнера или не зная основ дизайна, как и наоборот дизайнер не сможет сделать полноценный дизайн не зная основ верстки.

Я не люблю когда меня заставляют делать то, что потом стыдно будет показать людям, все мои работы я выполняю качественно.

Зачастую, когда один человек занимается всем и сразу, качественный продукт не получается, обязательно что-то страдает или качество цветокоррекции или верстка или дизайн или в типографии потом ломают голову над тем как-же напечатать этот пдф скрин качества на 72 точки.

Я так не работаю, при крупных заказах (от идеи, дизайна до сканирования, верстки и печати), я работаю не один.

У меня есть своя команда людей, с которой я делю работу так, чтобы каждый выполнял непосредственно то в чем он на 100% профессионал. При этом отвечаю за качество всей работы в целом так как имею опыт работы на всех этапах пре-пресс работ.

Подробное обо мне можно посмотреть на моем сайте: http://www.ispravnik.com/