israpildev11

Специалисты со всего мира. Сделано в Средней Азии.

‍ Разрабатываем сложные сайты, дизайны, сервисы и веб-приложения. Ведем проекты с нуля, а также дорабатываем существующие. Мы самостоятельно создаем frontend, backend, верстку и дизайн интерфейсов для доверенных нам продуктов.

 В штате — свыше 15 специалистов: разработчики на React, Vue.js и Python (Django), дизайнеры и менеджеры.

✅ Более 20 завершенных кастомных проектов. Мы сотрудничаем как с частными стартапами, так и с российскими и зарубежными корпорациями, а также с госcектором.

‍♂️ Мы компания из сердца Азии. Любим технически сложные восхождения, ценим крепкое и долгосрочное сотрудничество.