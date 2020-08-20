Подготовка к ЕЕЭ/ОГЭ по химии на 80+ баллов | Репетитор по химии

Добрый день. Меня зовут Исроил. Я занимаюсь подготовкой к сдаче экзаменов по химии на 80+ баллов и помочь ученикам поступить в ВУЗ мечты. Подготавливаю с нуля, а также повышаю успеваемость с любым уровнем подготовки.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ ЗАНЯТИЕ 60 МИНУТ – БЕСПЛАТНО. (гарантирую +2-5 баллов к вашей копилке).

3 основные причины почему люди обращаются ко мне:

1. Я помогу систематизировать ваши знания, чтобы в голове был какой-то порядок. Это поможет вам лучше запоминать материал и таким образом успешно написать экзамен;

2. Знаю, где и как в основном ученики делают ошибки при написании экзамена, даже хорошо подготовленные. Поэтому даю pdf-материал «10 САМЫХ ЧАСТЫХ ОШИБОК НА ЕГЭ ПО ХИМИИ» для их устранения;

3. Объясняю сложную химию простым и понятным языком. Я иностранец и максимально упрощаю все законы и теорию для легкого запоминания.

ПЕРВОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ ЗАНЯТИЕ 60 МИНУТ – БЕСПЛАТНО.

На этом занятии разберем полностью одну тему, и это +2-5 баллов к вашей копилке. Занятие провожу по методике подготовки к олимпиадам: теория+практика, дз, проверка каждого пункта + устная защита материала, построение программы на основе пройденного материала.

Буду рад помочь вам достигать ваши цели и добиться нужных результатов.