Антон Исаков issakov-officialissakov-official
25 летКазахстан/Караганда
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Первосортная верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.
К Вашим услугам верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.
Навыки и умения:
- HTML5, CSS3.
- jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Адаптивная верстка под любые устройства.
- Bootstrap.
- Написание простого, читабельного кода.
- Внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Корректировка.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены
- Постоянный контакт, по желанию могу дать свой личный номер телефона, Viber. WhatsApp
- Ответ на письма - 100%.
Webmoney,
MasterCard,
Qiwi.
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Разработка сайта по продаже Smart Baby Watch142 просмотра