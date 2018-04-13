issakov-official

Антон Исаков issakov-official

 
25 летКазахстан/Караганда
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Первосортная верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.

К Вашим услугам верстка сайтов с соблюдением стандартов HTML5, CSS3.

Навыки и умения:

  • HTML5, CSS3.
  • jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Адаптивная верстка под любые устройства.
  • Bootstrap.
  • Написание простого, читабельного кода.
  • Внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Корректировка.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены
  • Постоянный контакт, по желанию могу дать свой личный номер телефона, Viber. WhatsApp
  • Ответ на письма - 100%.
ОПЛАТА: 

  Webmoney, 

  MasterCard,

  Qiwi.

E-mail: [email protected]

Верстка сайтаHTMLBootstrapjQuery
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