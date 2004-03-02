Веб дизайн - новый формат жизни!
Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик.
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Веб-дизайн
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Frontend-программирование
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Что для меня самое главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.
Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.
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