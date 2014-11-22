Юрист с большим опытом работы, делопроизводитель, составитель текстов

[file]Адамович Ксения Викторовна

28 лет (15 апреля 1986)

В данный момент проживаю в г.Санкт-Петербурге и г.Стамбуле

Имею опыт работы в различных отраслях гражданского права - договорная работа (все виды договоров), недвижимость (полное сопровождение сделок), представительство в суде (семейное, наследственное, трудовое, торговое, обязательственное), т.е. общая юрисдикция и арбитраж, представительство по делам о банкротстве, консультирование.Также составляю тексты по юридической и другим сопряженным тематикам.

Образование: в 2008 году окончила Уральскую Государственную Юридическую Академию (факультет Юстиции) в г.Екатеринбурге

Знание языков:

Русский — свободно владею

Английский — свободно владею

Французский — базовые знания

Турецкий - средние знания

Опыт работы и сотрудничества : компании ООО "Жилин и партнеры" (г.Санкт-Петербург), ООО "ЕЦРБ-Недвижимость" (г.Санкт-Петербург), портал http://opendevelop.ru/, Методический центр "Платон" (г.Екатеринбург), Агентство недвижимости "Ярмарка" (г.Екатеринбург и г.Санкт-Петербург), ООО "Профи Консультант" (г.Екатеринбург), Правовая компания "Априори" (г.Екатеринбург)