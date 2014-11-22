[file]Адамович Ксения Викторовна
28 лет (15 апреля 1986)
В данный момент проживаю в г.Санкт-Петербурге и г.Стамбуле
Имею опыт работы в различных отраслях гражданского права - договорная работа (все виды договоров), недвижимость (полное сопровождение сделок), представительство в суде (семейное, наследственное, трудовое, торговое, обязательственное), т.е. общая юрисдикция и арбитраж, представительство по делам о банкротстве, консультирование.Также составляю тексты по юридической и другим сопряженным тематикам.
Образование: в 2008 году окончила Уральскую Государственную Юридическую Академию (факультет Юстиции) в г.Екатеринбурге
Знание языков:
Русский — свободно владею
Английский — свободно владею
Французский — базовые знания
Турецкий - средние знания
Опыт работы и сотрудничества : компании ООО "Жилин и партнеры" (г.Санкт-Петербург), ООО "ЕЦРБ-Недвижимость" (г.Санкт-Петербург), портал http://opendevelop.ru/, Методический центр "Платон" (г.Екатеринбург), Агентство недвижимости "Ярмарка" (г.Екатеринбург и г.Санкт-Петербург), ООО "Профи Консультант" (г.Екатеринбург), Правовая компания "Априори" (г.Екатеринбург)