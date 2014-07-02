istudio42

Антон istudio42

 
34 годаРоссия/Новокузнецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
SairusV
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработать оформление заказа на 1С-Битрикс
Антон отличный заказчик, чёткая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата, рекомендую.
Всем рекомендую работать с Сергеем, все сделал отлично, всегда на связи, Обязательно обращусь к нему еще
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