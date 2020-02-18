isupreme

Макс Виноградов isupreme

 
23 годаРоссия/Тюмень
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Graphical Design

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА и всё что с ней связано.

ЛОГОТИПЫ И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ — Разработка и ребрендинг. Работаю (в основном) в лаконичной технике , делая классические логотипы с акцентом на одном аспекте. Такие логотипы выдерживают проверку временем, легко узнаваемы и запоминаемые, удачно вписываются в любой носитель и любые размеры.

ТАКЖЕ векторная и растровая графика, полиграфия, баннера, фирменный стиль. Индивидуальный творческий подход к Вашему заданию.

Портфолио лишь показывает мои примеры работ, а не количество всех, разработанных мной, макетов.

Портфолио
Баннеры
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