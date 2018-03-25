HTML5, флеш и видео анимация. Баннеры, ролики для YouTube, gif и статичные баннеры. Открытки и анимационные поздравления.

HTML5, флеш и видео анимация.Баннеры, ролики для YouTube, gif и статичные баннеры.

Открытки и анимационные поздравления.

Креативно и вдумчиво. До полного удовлетворения заказчика. Большой опыт. Внимание к мелочам и пунктуальность. Быстро и качественно.

Работаю в Adobe Animate, Adobe Flash, Adobe After Effects и Adobe Photoshop.

За время работы тяжело подсчитать количество реализованных проектов и количество полученного опыта. Малая часть работ, что б составить представление (портфолио)