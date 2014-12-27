Коротко о себе: высшее образование, кафедра маркетинга Кишиневской Экономической Академии

Работала в сфере строительства, косметики, интернет провайдера и студии создания сайтов под ключ.

Опыт в ведении и редактировании сайтов, представлении бренда в социальных сетях.

Качества — ответственное отношение к делу, умение работать в экстремальных условиях, креативность, порядочность.