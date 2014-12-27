Коротко о себе: высшее образование, кафедра маркетинга Кишиневской Экономической Академии
Работала в сфере строительства, косметики, интернет провайдера и студии создания сайтов под ключ.
Опыт в ведении и редактировании сайтов, представлении бренда в социальных сетях.
Качества — ответственное отношение к делу, умение работать в экстремальных условиях, креативность, порядочность.
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#112
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#663
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $300от 3 дней
#1581