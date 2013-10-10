SEO оптимизация и продвижение сайтов, интернет-магазинов

Доброго времени суток. Меня зовут Евгений Давыдов - я программист и специалист по seo-оптимизации сайтов. Я работаю в сфере веб-программирования, продвижения сайтов и рекламы с 2006 года. Моя команда "ИТ-Помощник" рада предложить Вам свои услуги: оптимизация и раскрутка коммерческих сайтов, поддержка и продвижение интернет-магазинов. Моя команда состоит из 5-ти специалистов, работающих удаленно.

С 10 ноября 2012 года и по 10 февраля 2014 года все работы по созданию сайтов выполняют мои партнеры в Самаре. Я занимаюсь только обслуживанием и поисковым продвижением уже существующих сайтов, интернет-магазинов. Если Вам нужна качественная seo-оптимизация и продвижение в поисковиках, пишите. Буду рад поработать с Вашим проектом.

ПОДРОБНЕЕ ПРО ОПТИМИЗАЦИЮ И ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ.

Оптимизацию и продвижение сайтов, интернет-магазинов выполняю, как частный seo-оптимизатор. Стоимость продвижения от 6000 рублей в месяц. Опыт - с 2006 года. Большое портфолио с примерами по продвижению сайтов в Яндексе. Раскрутку выполняю белыми методами, с предоплатой от 30 до 50%. С некоторыми тематиками готов работать БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ (с оплатой по факту выполнения работы).

Дополнительные услуги программистов.

Совместно с программистами моей команды я предлагаю услуги по разработке программного обеспечения для предприятий. Мы разрабатываем ПО для: аптек, автосервисов, ветклиник, торговых предприятий и т.д. Минимальная стоимость разработки ПО - 19000 рублей.

Подробную информацию про услуги, отзывы клиентов о работе команды ИТ-Помощник Вы можете почитать на моем сайте: it-pomoshnik.com