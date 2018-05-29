Приветствую!
Я ценю свое и Ваше время, поэтому выполняю свою работу быстро и качественно. Имею огромный опыт в веб-программировании и являюсь супермэном в сложных проектах.
- Адаптивная верстка сайтов HTML5/CSS3/ JS;
- Создание проектов под ключ;
- Разработка ТЗ для веб-проектов;
- Wordpress, MODX, NetCat, Yii2, Symfony, Rails, Angular/AngularJS;
- PHP, Ruby, Python, Java, Lua, C, C#, C++, AWK, SQL, Bash, NodeJS;
- Git, Sass, Less, Haml, Bower, Grunt, Gulp, Mustache.js, Nunjucks, Livereload.js, Jquery;
- Debian, CentOS, Ubuntu, Hadoop, Apache, NginX, AWS;
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