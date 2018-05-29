it-rishel

Ирина it-rishel

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Приветствую!

Я ценю свое и Ваше время, поэтому выполняю свою работу быстро и качественно. Имею огромный опыт в веб-программировании и являюсь супермэном в сложных проектах.

  • Адаптивная верстка сайтов HTML5/CSS3/ JS;
  • Создание проектов под ключ;
  • Разработка ТЗ для веб-проектов;
  • Wordpress, MODX, NetCat, Yii2, Symfony, Rails, Angular/AngularJS;
  • PHP, Ruby, Python, Java, Lua, C, C#, C++, AWK, SQL, Bash, NodeJS;
  • Git, Sass, Less, Haml, Bower, Grunt, Gulp, Mustache.js, Nunjucks, Livereload.js, Jquery;
  • Debian, CentOS, Ubuntu, Hadoop, Apache, NginX, AWS;
telega - https://t.me/W_Red