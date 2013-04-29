системное администрирование

Мы небольшая команда опытных системных администраторов с большим опытом работы в ИТ.

Мы делаем нашу работу максимально эффективно и качественно.

Мы независимая группа системных администраторов нацеленная на быструю и качественную работу.

В чем мы специализируемся:

• RHEL\CentOS, Windows Server 2008, Exchange 2010 Server\DAG

• MySQL, Apache, nginx, Zabbix, Exim, Atlassian

• VMware, Xen, OpenVZ

• Cisco, Juniper

Все формы сотрудничества: физ. лицо, ИП, ООО

Готовые проекты:

- Разворачивание корпоративной системы мониторинга на основе Zabbix ( >1000 хостов, ~80 тыс. параметров)

- Внедрение, настройка, кастомизация и интеграция продуктов компании Atlassian (Confluence, Jira, Fisheye, Crucible)

- Разворачивание корпоративного backup сервера (bacula, СХД, ленточный накопитель)

- Перевод почтового сервера компании с Exim+Dovecot на Exchange 2010 DAG (250+ пользователей, >50 000 писем в день)

- Настройка отказустойчивого ядра сети (2 ISP, BGP, Cluster из Juniper SRX 240, стэк из Juniper EX 4200)

- Системы видеонаблюдения (IP камеры, сервер)

- Настройка корпоративного Wi-Fi (Wi-Fi + Windows AD авторизация, одноразовые ключи для гостей, разделение по VLAN-ам)

- Настройка удаленного доступа сотрудников компании с помощью решений от Juniper (Juniper SSL VPN SA 2500)

- Настройка офисной сети (более 300 рабочих мест, VLAN’s, Broadcast Storm Control, фильтрация входящего\исходящего трафика, блокирование торрентов, социальных сетей и т.п.)