Мы небольшая команда опытных системных администраторов с большим опытом работы в ИТ.
Мы делаем нашу работу максимально эффективно и качественно.
Мы независимая группа системных администраторов нацеленная на быструю и качественную работу.
В чем мы специализируемся:
• RHEL\CentOS, Windows Server 2008, Exchange 2010 Server\DAG
• MySQL, Apache, nginx, Zabbix, Exim, Atlassian
• VMware, Xen, OpenVZ
• Cisco, Juniper
Все формы сотрудничества: физ. лицо, ИП, ООО
Готовые проекты:
- Разворачивание корпоративной системы мониторинга на основе Zabbix ( >1000 хостов, ~80 тыс. параметров)
- Внедрение, настройка, кастомизация и интеграция продуктов компании Atlassian (Confluence, Jira, Fisheye, Crucible)
- Разворачивание корпоративного backup сервера (bacula, СХД, ленточный накопитель)
- Перевод почтового сервера компании с Exim+Dovecot на Exchange 2010 DAG (250+ пользователей, >50 000 писем в день)
- Настройка отказустойчивого ядра сети (2 ISP, BGP, Cluster из Juniper SRX 240, стэк из Juniper EX 4200)
- Системы видеонаблюдения (IP камеры, сервер)
- Настройка корпоративного Wi-Fi (Wi-Fi + Windows AD авторизация, одноразовые ключи для гостей, разделение по VLAN-ам)
- Настройка удаленного доступа сотрудников компании с помощью решений от Juniper (Juniper SSL VPN SA 2500)
- Настройка офисной сети (более 300 рабочих мест, VLAN’s, Broadcast Storm Control, фильтрация входящего\исходящего трафика, блокирование торрентов, социальных сетей и т.п.)