it9egor

Игорь Мухин it9egor

 
44 годаРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Самостоятельно работаю в области наружной рекламы, шелкографии, офисной полиграфии. Дизайн делаю с учётом специфики применения.

К сожалению никогда не задумывался о создании портфолио.

Портфолио
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