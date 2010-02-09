Самостоятельно работаю в области наружной рекламы, шелкографии, офисной полиграфии. Дизайн делаю с учётом специфики применения.
К сожалению никогда не задумывался о создании портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Baby Academia206 просмотров
- 99 рублей166 просмотров
- Nail Art196 просмотров
- Central Asia Gate206 просмотров
- Кайсен 3 (конкурсная работа)175 просмотров
- Кайсен 1 (конкурсная работа)217 просмотров
- Фильтры для воды198 просмотров
- Ручная работа196 просмотров
- Продукты питания189 просмотров
- Продукты питания229 просмотров
- Герц206 просмотров
- Афина (визитка)217 просмотров