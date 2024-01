It-компания ItFox

ItFox разрабатывает мобильные и веб-приложения для существующих бизнесов, а также специализируется на запуске MVP для стартапов "под ключ" - от анализа рынка до обратной связи с пользователями.

Аутсорсинг и аутстаффинг - еще одна область специализации: мы создаем ИТ-отделы в рамках существующего бизнеса, укомплектовываем команды и помогаем разрабатывать новые ИТ-продукты.

На нашем счету более 50 разработанных приложений и веб-сайтов в различных сферах бизнеса - от здравоохранения до развлечений. Наша цель - создавать ИТ-продукты, которые помогают достичь новых бизнес-целей.

ItFox develops mobile and web applications for existing businesses, and specializes in launching MVPs for startups on a turnkey basis - from market analysis to user feedback. Outsourcing and outstaffing is another area of expertise - we create IT departments within the existing business, staff teams and help to develop new IT products.

With over 50 developed applications and websites in businesses ranging from Healthcare to Entertainment, our goal is to create IT products that help achieve new business goals.

