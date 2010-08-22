itWork_24h

Выполняемая работа

ООО «АктивМедиа».

Должность: специалист по работе с клиентами, менеджер-консультант сайта,контент-менеджер.

Обязанности:

хостинг, поиск поставщиков, полное сопровождение сделки ( оформление договоров, выписка счетов).

обмен информацией по электронной почте между другими организациями.

регистрация и учет договоров, составление приказов по личному составу (прием,увольнение,перевод),составление приказов по основной деятельности, оформление докладных и служебных записок.

Клиент-банк, word, exel.

Работа с «офисным пакетом», интернетом.

Модерация сайтов(PROdom.by/ru ; Webody.ru/by/kz/com.ua;)

Размещение баннерной рекламы, РСС-лент

Контекстная и медийная реклама (Яндекс; Google)

ООО «Активные Технологии»

Должность: менеждер отдела интернет-проектов

Обязанности:

осуществление регулярных телефонных переговоров с партнёрами по бизнесу в рамках проводимых программ;

обработка электронной корреспонденции и почтовые новостные рассылки

управление контекстной рекламой (размещение объявлений, оптимизация затрат, настройка, верификация и обновление рекламной информации в объявлениях;)

сбор и группировка статистической информации, первичный анализ тенденций основных рекламных показателей; мониторинг рекламной активности конкурентов;

организационные и функциональные работы по проведению маркетинговых исследований (опросов, экспертных оценок, интервью и др. методами);

подбор кадров для выполнения проектных работ (работы «по фрилансу»), коммуникации и обсуждение условий, информационное сопровождение выполнения проектов;

Работа с CMS, верстка, добавление новостей.

Прочее:

Опытный пользователь ПК.

Иностранный язык: английский язык (средний уровень).

Персональные качества:

Дисциплинированность, исполнительность, инициативность, ответственность, отличное умение работать самостоятельно, легкая адаптация к переменам, способность быстро обучаться и стремление к получению новых знаний и навыков. Способность быстро принимать решения, аргументировать их и нести за них ответственность.

Настойчивость в достижении поставленных целей, коммуникабельность, стресcоустойчивость.Эрудирована, обладаю отличным чувством юмора.

Пожелания:

Руководство: четко проставленные цели работы, порядочность отношения и выполнение обязательств перед персоналом.

В трех словах: сильная духом, находчивая, целеустремленная.

Так же владею Photoshop, имею общее представление о языках javascript и php, в дальнейшем собираюсь их осваивать еще более углубленно. Что такое верстка знаю не понаслышке. Занимаюсь этим непосредственно на работе. Опыт работы: менеджером отдела IT-проектов. Работу выполняю аккуратно и в сроки. Учусь быстро. Возможен удаленный вариант.