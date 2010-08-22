itWork_24h

Срочно требуется Веб дизайнер с очень хорошим знанием флеш для работы в интересном проекте. Оплата труда достойная и своевременная. Интересуют кандидаты только из Беларуси(Минск). связь: ICQ 554948475, e_mail: [email protected]
ООО «АктивМедиа».
Должность: специалист по работе с клиентами, менеджер-консультант сайта,контент-менеджер.
Обязанности:
хостинг, поиск поставщиков, полное сопровождение сделки ( оформление договоров, выписка счетов).
обмен информацией по электронной почте между другими организациями.
регистрация и учет договоров, составление приказов по личному составу (прием,увольнение,перевод),составление приказов по основной деятельности, оформление докладных и служебных записок.
Клиент-банк, word, exel.
Работа с «офисным пакетом», интернетом.
Модерация сайтов(PROdom.by/ru ; Webody.ru/by/kz/com.ua;)
Размещение баннерной рекламы, РСС-лент
Контекстная и медийная реклама (Яндекс; Google)
ООО «Активные Технологии»
Должность: менеждер отдела интернет-проектов
Обязанности:
осуществление регулярных телефонных переговоров с партнёрами по бизнесу в рамках проводимых программ;
обработка электронной корреспонденции и почтовые новостные рассылки
управление контекстной рекламой (размещение объявлений, оптимизация затрат, настройка, верификация и обновление рекламной информации в объявлениях;)
сбор и группировка статистической информации, первичный анализ тенденций основных рекламных показателей; мониторинг рекламной активности конкурентов;
организационные и функциональные работы по проведению маркетинговых исследований (опросов, экспертных оценок, интервью и др. методами);
подбор кадров для выполнения проектных работ (работы «по фрилансу»), коммуникации и обсуждение условий, информационное сопровождение выполнения проектов;
Работа с CMS, верстка, добавление новостей.
Прочее:
Опытный пользователь ПК.
Иностранный язык: английский язык (средний уровень).
Персональные качества:
Дисциплинированность, исполнительность, инициативность, ответственность, отличное умение работать самостоятельно, легкая адаптация к переменам, способность быстро обучаться и стремление к получению новых знаний и навыков. Способность быстро принимать решения, аргументировать их и нести за них ответственность.
Настойчивость в достижении поставленных целей, коммуникабельность, стресcоустойчивость.Эрудирована, обладаю отличным чувством юмора.
Пожелания:
Руководство: четко проставленные цели работы, порядочность отношения и выполнение обязательств перед персоналом.
В трех словах: сильная духом, находчивая, целеустремленная.
Так же владею Photoshop, имею общее представление о языках javascript и php, в дальнейшем собираюсь их осваивать еще более углубленно. Что такое верстка знаю не понаслышке. Занимаюсь этим непосредственно на работе. Опыт работы: менеджером отдела IT-проектов. Работу выполняю аккуратно и в сроки. Учусь быстро. Возможен удаленный вариант.
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад