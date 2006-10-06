Мы группа ответственных разработчиков работающих в различных компаниях.
В свободное время мы иногда занимаемся фрилансом.
Мы ищем интересные предложения.
Фриланс для нас это хобби, опыт, учеба, возможность узнать новое и дополнительный заработок. Мы хотим работать для удовольствия, выполнять работу точно в назначенный срок, и, конечно же, для нас важно качество. Качество, которым можно гордиться.
Всегда будем рады помочь Вам.
Мы уважаем, Ваш бизнес и ценим Ваше время.
С Уважением,
Евгений С.
(старший разработчик)
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