italiana6336

Диктор, актер озвучки, копирайтер

Профессиональные навыки:

1) озвучка приложений, компьютерных игр, мультфильмов;запись аудиокниг, автоответчиков и рекламных аудиороликов

2) составление описаний для приложений и компьютерных игр, а также их правка и перевод с\на английский\турецкий

3) стилистический анализ и написание рецензий на английские художественные тексты

4) подбор и обработка контента для приложений

5) перевод английских и турецких текстов, а также русских на английский и

турецкий, включая юридическую и техническую терминологию

6) преподавание английского языка в высших учебных заведениях

7) навык межкультурной коммуникации на деловом уровне

Качества:

- грамотность

- высокая обучаемость

- креативность

- целеустремленность

- общительность

- трудолюбие

- ответственность

Интересы:

Классическое и современное искусство, психология, путешествия, изучение итальянского и чешского языков