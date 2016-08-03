italiana6336

Профессиональные навыки:
1) озвучка приложений, компьютерных игр, мультфильмов;запись аудиокниг, автоответчиков и рекламных аудиороликов
2) составление описаний для приложений и компьютерных игр, а также их правка и перевод с\на английский\турецкий
3) стилистический анализ и написание рецензий на английские художественные тексты
4) подбор и обработка контента для приложений
5) перевод английских и турецких текстов, а также русских на английский и
турецкий, включая юридическую и техническую терминологию
6) преподавание английского языка в высших учебных заведениях
7) навык межкультурной коммуникации на деловом уровне
Качества:
- грамотность
- высокая обучаемость
- креативность
- целеустремленность
- общительность
- трудолюбие
- ответственность
Интересы:
Классическое и современное искусство, психология, путешествия, изучение итальянского и чешского языков