Необходимо сделать верстку 6-ти страниц сайта 3 из них мобильная версия.
- HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн двух страниц: 1. Страницы Контакты. 2. Страницы Поздравления за первый комментарий. На странице контактов расположить иллюстрацию автора и форму обратной связи адаптивную к дизайну. На странице поздравления за первый комментарий: Нужно подобрать изображение и текст для поздравления ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем привет. Нужно "натянуть", и сверстать готовый дизайн на [url=http://www.wordpress.org/]WordPress[/url]. Все подробности в ТЗ. Условия: Четкое следование пунктам ТЗ. Предложения по улучшению принимаются. Стоимость не указываю... хочу от Вас адекватной цены, по срокам не гоню но и на месяц ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Приветствую вас дорогие друзья. Нужно сделать дизайн Блога по тематике : Заработка на личном блоге с 0. Коротко о том что нужно: Нужен красивый адаптивный дизайн. (Рассчитываю на иллюстрацию). Дизайн основного сайта Дизайн мобильной версии. Разработать логотип ТЗ к дизайну готово ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад