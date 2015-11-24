itchef

Николай Гурский itchef

 
40 летРоссия/Дзержинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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$30
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Дизайн двух страниц блога

    Нужен дизайн двух страниц: 1. Страницы Контакты. 2. Страницы Поздравления за первый комментарий. На странице контактов  расположить иллюстрацию автора и форму обратной связи адаптивную к дизайну. На странице поздравления за первый комментарий: Нужно подобрать изображение и текст для поздравления ...

    Форма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна верстка и натяжка дизайна на WordPress

    Всем привет. Нужно "натянуть", и сверстать готовый дизайн на [url=http://www.wordpress.org/]WordPress[/url].  Все подробности в ТЗ. Условия: Четкое следование пунктам ТЗ. Предложения по улучшению принимаются.  Стоимость не указываю... хочу от Вас адекватной цены, по срокам не гоню но и на месяц ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн блога на тему Заработка на личном блоге с 0

    $150

    Приветствую вас дорогие друзья. Нужно сделать дизайн Блога по тематике : Заработка на личном блоге с  0. Коротко о том что нужно: Нужен красивый адаптивный дизайн. (Рассчитываю на иллюстрацию).  Дизайн основного сайта Дизайн мобильной версии. Разработать логотип ТЗ к дизайну готово ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-3)
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн двух страниц блога
Все в очередной раз прошло на позитивной ноте :)
Работаю с Татьяной уже второй раз. И как всегда все отлично. Быстро выполнила заказ и учла все мои пожелания. Рекомендую Татьяну как ответственного и квалифицированного специалиста.
Ответный отзыв
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
26 отзывов(-3)
$110
10 баллов
8 лет назад
Дизайн блога на тему Заработка на личном блоге с 0
Николай, хороший человек и заказчик.Было очень легко и интересно с ним работать, что редкость.Четко поставил задачи, с оплатой все было отлично, без задержек и в полном объеме.Была бы рада сотрудничать еще!)Всем таких крутых заказчиков, рекомендую.
Татьяна просто молодец... Сделала все очень качественно и даже раньше срока. Всегда была на связи и общаться с ней было очень легко.. Все сделала согласно ТЗ и даже чуть больше. И что не мало важно за разумные деньги. Буду обязательно сотрудничать с ней и дальше и буду рекомендовать друзьям и знакомым. Так что не сомневайтесь ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!
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