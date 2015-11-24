Татьяна просто молодец... Сделала все очень качественно и даже раньше срока. Всегда была на связи и общаться с ней было очень легко.. Все сделала согласно ТЗ и даже чуть больше. И что не мало важно за разумные деньги. Буду обязательно сотрудничать с ней и дальше и буду рекомендовать друзьям и знакомым. Так что не сомневайтесь ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!