itcnextgen

Интернет-маркетинг на 1с битрикс

Меня зовут Даниил, я более 8 лет проработал в IT-сфере в одном из ведущих интернет-агентств России. Сейчас работаю напрямую со специалистами различных ведущих компаний на платформе 1С Битрикс.

Почему это выгодно Вам?

- более низкие цены, чем в IT компаниях

- высокая скорость выполнения задач

- высококвалифицированные специалисты

Есть ли задачи по сайту, которые Вы хотели бы решить?

Вышлите описание работ, чтобы сравнить цены, которые Вам предлагают интернет-агентства и мои для правильного выбора подрядчика.

Основные направления

Технические доработки сайта

Seo-оптимизация сайта

Разработка сайта "под ключ"

Покупка решений, модулей, редакций на Маркетплейсе от 1С Битрикс

Настройка яндекс-директ

Отрисовка и верстка дизайна главной страницы

А также интеграция с интернет-маркетплейсами, отрисовка логотипов, заполнение каталога, настройка обмена с 1С со стороны сайта и многое другое.

Всегда можно договориться на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!