itcnextgen

Меня зовут Даниил, я более 8 лет проработал в IT-сфере в одном из ведущих интернет-агентств России. Сейчас работаю напрямую со специалистами различных ведущих компаний на платформе 1С Битрикс.
Почему это выгодно Вам?
- более низкие цены, чем в IT компаниях
- высокая скорость выполнения задач
- высококвалифицированные специалисты
Есть ли задачи по сайту, которые Вы хотели бы решить?
Вышлите описание работ, чтобы сравнить цены, которые Вам предлагают интернет-агентства и мои для правильного выбора подрядчика.
Основные направления
Технические доработки сайта
Seo-оптимизация сайта
Разработка сайта "под ключ"
Покупка решений, модулей, редакций на Маркетплейсе от 1С Битрикс
Настройка яндекс-директ
Отрисовка и верстка дизайна главной страницы
А также интеграция с интернет-маркетплейсами, отрисовка логотипов, заполнение каталога, настройка обмена с 1С со стороны сайта и многое другое.
Всегда можно договориться на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!